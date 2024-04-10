Названо количество попыток, необходимых для запуска «Ангары-А5» Физик Железнов: успешный запуск «Ангары-А5» потребует пять — семь попыток

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» может потребовать пять — семь попыток, предположил в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Он объяснил, что в случае неудачи Россия потеряет «огромные деньги».

Не все можно сразу предусмотреть и подготовиться, тут ошибка именно технического характера. Это хорошо, что уже второй раз автоматически отменяется запуск, иначе мы можем потерять огромные деньги. Лучше все еще много раз перепроверить, даже если с пятой, седьмой или любой попытки произойдет запуск, главное, чтобы он был удачным, — считает Железнов.

Запуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должен был состояться накануне, 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. Старт отменили за две минуты до запланированного времени.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной отмены старта ракеты-носителя стал сбой в работе системы наддува бака окислителя центрального блока. По его словам, специалисты должны были выяснить, почему возникли неполадки.

В Роскосмосе 10 апреля уточнили, что государственная комиссия разрешила заправку и пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный. В госкорпорации уточняют, что ракета-носитель является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива. В будущем она должна заменить «Протон-М».