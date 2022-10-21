Названо число журналистов, пострадавших при обстреле ВСУ Херсона Власти Херсона сообщили о десяти журналистах, пострадавших при обстреле ВСУ

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Десять журналистов пострадали при ударе украинских войск по гражданской переправе в Херсоне, сообщил зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в эфире «России 24». Он также подтвердил гибель одного из сотрудников СМИ и двух родственников корреспондентов.

У нас одних журналистов только ранено 10 человек, один погиб. Погибли двое родственников журналистов, еще один находится в критическом состоянии, — сказал Малькевич.

Ранее заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что в результате артобстрела ВСУ погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков. По ее словам, жертвой атаки стали по меньшей мере два журналиста телекомпании «Таврия».

Удар по гражданской переправе через Днепр был нанесен накануне вечером. Киевская армия использовала для атаки американские реактивные системы залпового огня HIMARS. По данным властей, погибли четыре человека, еще несколько ранены.

Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее предположил, что украинские войска били «целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области». Чиновник считает, что ВСУ действовали по наводке. Стремоусов пообещал жесткий ответ на обстрелы.