Власти Херсонской области пообещали Киеву жесткий ответ на обстрелы Замглавы Херсонской администрации Стремоусов пообещал жесткий ответ на обстрелы со стороны ВСУ

Фото: t.me/Stremousov_Kirill

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал жесткий ответ на обстрел украинскими военнослужащими региона. В эфире «Соловьев Live» он заявил, что киевские власти интересуют только руины и разрушения.

Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину. Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким, — сказал он.

Удар по гражданской переправе через Днепр был нанесен накануне вечером. ВСУ использовали американские РСЗО HIMARS, ракеты которого были начинены осколочным элементами для большего поражающего эффекта. В результате атаки погибли четыре человека, еще несколько ранены.

Ранее Стремоусов заявил, что после отражения атаки на Херсон военные намерены перейти в контрнаступление. По его словам, они готовы взять под контроль Николаев, Одессу и Днепропетровск.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что от 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы. Их, по словам чиновника, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России.

После этого президент России Владимир Путин заявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.