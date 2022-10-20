В Херсоне заявили о планах взять под контроль три города Украины Замглавы администрации Херсонской области: планируем взять под контроль Николаев, Одессу и Днепропетровск

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После отражения атаки на Херсон военные намерены перейти в контрнаступление, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, они готовы взять под контроль Николаев, Одессу и Днепропетровск.

Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск, — сказал Стремоусов.

Ранее в Херсонской области была объявлена эвакуация. Власти разослали предупреждения населению из-за угрозы обстрела ВСУ жилых кварталов.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что от 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы. Их, по словам чиновника, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России.

После этого президент России Владимир Путин заявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.

В период военного положения местная власть полностью подчиняется государственной, повышается бдительность граждан и всех служб, частная или личная собственность может быть использована в общественно значимых целях, а особое внимание уделяется борьбе с диверсионными группами.

Политолог и военный эксперт Александр Перенджиев объяснил, что в регионах не исключено введение маршрутных листов, когда человек должен передвигаться только по определенному маршруту.