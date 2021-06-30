Путин ответил на 69 вопросов во время прямой линии

Глава РФ Владимир Путин завершил традиционную прямую линию. Она продолжалась 3 часа 49 минут. Политик ответил на 69 вопросов граждан. Всего операторы приняли свыше 2,5 млн обращений россиян.

Тематика жалоб и просьб — экология, спорт, туризм, проблемы в сфере ЖКХ, зарплаты, ремонт школ, вакцинация от коронавирусной инфекции, цены на недвижимость и ипотека.

Жители РФ также интересовались мнением руководителя государства по поводу выступления сборных РФ на чемпионате мира по хоккею и на Евро-2020, провокацией британского флота в Чёрном море, санкциями со стороны США, ситуацией в Карабахе, а также отношениями с Украиной и многим другим. Путин раскрыл, чем занимается на досуге и поёт ли песни, когда появляется свободное время.

В ходе трансляции несколько раз возникали проблемы со связью. Ведущие программы объяснили, ссылаясь на технические службы, что эфир подвергся атакам хакеров.

NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее сообщалось, что слова российского президента Владимира Путина о том, что ему в настоящее время не о чем говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским, не имеют прямого отношения к возможной организации встречи лидеров. Просто перед каждыми возможными переговорами, как правило, обозначаются жёсткие позиции на случай, если они состоятся. Так в разговоре с NEWS.ru заявил доктор политических наук Юлий Нисневич.