Назван процент студентов, мечтающих уехать из России НТИ: около 70% студентов не хотят работать в России после окончания учебы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 70% студентов в России не хотят оставаться и работать в стране после выпуска из учебных заведений, рассказал NEWS.ru ответственный секретарь оргкомитета Олимпиады Национальной технологической инициативы, президент Ассоциации технологических кружков Алексей Федосеев. На форуме «Сильные идеи для нового времени» он также указал, что существуют «очень жесткие моменты» в коммуникации общества с молодежью.

Это очень печальная история, на самом деле. Около 70% российских студентов не хотят после выпуска работать в стране, — сказал Федосеев.

По словам секретаря оргкомитета Олимпиады НТИ, молодые россияне сегодня не понимают, в чем их будущее и куда им двигаться дальше. По мнению Федосеева, необходимо искать новые подходы, чтобы включить студентов в «реальные задачи».

Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об отмене обязательного первого трудоустройства по специальности для получения статуса молодого специалиста. Депутат ГД Никита Чаплин пояснил, что данные поправки призваны обеспечить социальную защиту для работающих студентов, чтобы после окончания обучения они могли воспользоваться льготами как молодые специалисты при официальном трудоустройстве.