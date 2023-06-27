В Госдуме объяснили суть законопроекта о молодых специалистах Депутат Чаплин: законопроект о молодых специалистах социально защитит начинающих работников

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Госдума приняла на рассмотрение законопроект, отменяющий для молодежи обязательное первое трудоустройство по полученной специальности, чтобы получить статус молодого специалиста, рассказал в беседе с «360» депутат нижней палаты Никита Чаплин. По его словам, документ направлен на то, чтобы молодые люди не боялись официального трудоустройства в период обучения и были социально защищены.

Закон облегчит жизнь начинающим специалистам. Они будут социально защищены на работе в период обучения и при этом не утратят возможность получения льгот как молодые специалисты при официальном трудоустройстве после окончания обучения, — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что нововведение позволит привлечь больше молодых специалистов на предприятия в сфере энергетики, оборонно-промышленного комплекса, IT, а также в крупные корпорации, имеющие важное значение для экономики.

Предлагаемые изменения помогут выпускникам вузов и средне-специальных учебных заведений, которые начали работать еще в период обучения. Согласно действующим правилам, молодым специалистом считается тот, кто не имеет трудового опыта. Поэтому если студент работает во время учебы, он не может считаться молодым специалистом, поскольку не имеет соответствующего профильного образования. А когда он устраивается на работу после окончания вуза или средне-специального учебного заведения, он не может быть молодым специалистом, поскольку у него это уже не первое место работы. В связи с этим во время учебы молодые люди стараются не устраиваться на работу официально, чтобы впоследствии не лишать себя льгот, положенных молодым специалистам.

Изменения в законодательстве заменят обязательное условие о первом месте работы требованием о работе по специальности. Молодые люди, работающие не по специальности, получат статус «молодые работники». Согласно действующему законодательству, молодым специалистом в России считается выпускник вуза или ссуза в возрасте до 35 лет.

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