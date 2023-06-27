Психолог назвала частую причину конфликтов в рабочем коллективе Психолог Суслова назвала личные отношения в коллективе частой причиной рабочих конфликтов

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Чаще всего рабочие конфликты возникают тогда, когда в коллективе есть сотрудники, которые смешивают личные отношения с деловыми, предупредила клинический психолог Дарья Суслова. В разговоре с aif.ru она отметила, что дружба с коллегами за пределами офиса часто создает ложное впечатление об отношениях во время работы. Так, одни сотрудники могут требовать особого отношения, другие начинают манипулировать, а некоторые используют дружбу ради собственной выгоды.

Особенную сложность представляют социальные контакты с начальником или человеком, который занимает должность выше. Профессиональные замечания от него могут восприниматься в контексте отношений за пределами офиса, из-за чего появляются обиды. Суслова напомнила, что некоторые даже могут создавать в коллективе целые группы, куда попадают все те, кого «обидел» начальник. Психолог рекомендует учиться разделять личное и деловое и выполнять задачи так, как того требует руководство, прислушиваясь к мнению вышестоящих коллег.

Суслова объяснила, что существуют работники, которые могут вспылить, но также быстро отходят. Конфликты с ними решать не трудно. Как правило, выпустив пар, они смогут спокойно отделить профессиональное от личного. В случае с эмоциональными и чувствительными коллегами труднее: они принимают все замечания близко к сердцу. Из-за их продолжительных обид в коллективе может сложиться нездоровая атмосфера. Сложнее всего решать проблемы с теми, кто делит мир на черное и белое. Они будут активно спорить, а при любых сложностях дружба очень быстро перерастет во вражду, которая скажется на рабочем процессе.

Начиная дружить с коллегами, нужно в первую очередь понимать, что подразумевают под собой деловые отношения. Психолог советует оставить личные привязанности и работать для достижения общей цели. Стоит отказаться от своего эго и эмоций. Дружить с коллегами можно, но только за пределами работы, общаясь при этом не о текущей ситуации в офисе, заключила психолог.

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