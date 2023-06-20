Психолог назвала отличия усталости на работе от выгорания Профориентолог Боровец назвала отсутствие интереса к работе после отдыха признаком выгорания

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Эмоциональное выгорание от работы можно отличить от простой усталости, оценив свое состояние после отдыха, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог, профориентолог Екатерина Боровец. По ее словам, если после перерыва у человека просыпается интерес к работе, то это не выгорание.

Если человек отдохнул и после перерыва к нему вернулся интерес к работе, значит, он столкнулся с усталостью. Бывает, что достаточно даже крепкого регулярного сна. Но если даже после отдыха человек чувствует нежелание выполнять рабочие задачи, можно говорить о том, что у него выгорание, — объяснила специалист.

Психолог посоветовала бороться с усталостью и выгоранием, четко разделив работу и свободное время, которое нужно посвятить не столько домашним делам, сколько заботе о себе, то есть увлечениям и занятиям, которые приносят удовольствие и помогают расслабиться.

Боровец напомнила, что выгоранием считается «состояние эмоционального, умственного и даже физического истощения и переутомления, которое возникает в результате перенапряжения». Его причинами эксперт назвала отсутствие у человека интереса к работе, которую он выполняет, сверхурочный труд, недостаточную зарплату, негативную атмосферу в коллективе.

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