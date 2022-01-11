Названо число привитых от гриппа россиян

В России от гриппа привились 68,1 млн человек, что составляет 46,6% населения страны, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор). По данным ведомства, в настоящее время эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 20 регионах.

В Российской Федерации практически завершена прививочная кампания против гриппа. Всего в стране привито от гриппа более 68,1 млн человек, что составляет 46,6 % от численности населения страны, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили общее снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в первую неделю нового года. Превышение эпидемических порогов по заболеваемости в 20 субъектах РФ произошло в основном за счёт взрослого населения и подростков.

Ранее клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина назвала причину частных ОРВИ у россиян. По её мнению, простуды, скачки давления и панические атаки могут оказаться следствием эмоционального выгорания на работе. Таким образом психика даёт человеку сигналы о том, что нужно отдохнуть. Она добавила, что если переключение на другие виды деятельности не помогает, необходимо выяснить истинную причину выгорания.