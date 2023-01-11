Названа смертельная опасность недожаренного мяса Врач Сафонова: недожаренное мясо может привести к тяжелому отравлению и эпилепсии

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Сырое или недожаренное мясо и рыба могут привести к развитию тяжелых болезней и госпитализации, в том числе вызвать сильное отравление и повлиять на развитие эпилепсии, заявила врач клинической лаборатории Анна Сафонова. Как рассказала она в беседе с «Газетой.Ru», в мясе содержатся опасные бактерии, вызывающие гастроэнтерит: кампилобактер, сальмонелла, клостридии, кишечная палочка, листерия и другие. .

Бактерии из сырого мяса способны быстро размножаться на этих продуктах, вызывая тяжелейшие отравления, в том числе с летальным исходом, — рассказала врач.

При употреблении неправильно приготовленного мяса есть опасность заболеть гепатитом A или гельминтозом, предостерегла специалист. Чаще всего, по словам врача, такая опасность появляется при покупке мяса, которое не прошло лабораторный ветеринарный контроль, в нем с большей вероятностью могут содержатся бактерии, вызывающие эти заболевания. Сафонова уточнила, что в сырой рыбе может содержаться ртуть и токсины, опасные для человека.

Мясные и рыбные продукты без достаточной термической обработки часто содержат личинки гельминтов, а также вирус гепатита А. Из гельминтов, заражение которыми происходит через мясо, наиболее часто в нашей полосе встречаются трихинеллез, эхинококкоз, описторхоз, тениоз и цистицеркоз, — сообщила Сафонова.

Эксперт порекомендовала проверять готовность мяса с помощью пищевого термометра — это позволит оценить, готов ли продукт и безопасен ли он для употребления. Сырое мясо и рыба также должны резаться на отдельных разделочных досках, чтобы исключить передачу бактерий с других продуктов, считает Сафонова. Для предотвращения заражения, по словам врача, необходимо внимательно отнестись к лабораторному контролю и покупать мясо только в проверенных местах.

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