Названа скорость, с которой должны ездить курьеры на электровелосипедах Глава Союза пешеходов Соколов: электровелосипеды должны считаться СИМ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Электровелосипедисты не должны превышать восемь км в час рядом с пешеходами, рассказал «Москве 24» председатель Межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. По его словам, курьерские транспортные средства должны подчиняться правилам для СИМ.

Курьеры думают, что раз они работают, значит, нужно быстро ездить и все должны уступить им место. А потом еще и огрызаются, когда им делают замечание, — отметил эксперт.

Специалист объяснил, что для закона электровелосипеды остаются обычными велосипедами, а не СИМ, как электросамокаты или моноколеса. Согласно регламенту для таких средства мобильности, рядом с пешеходами нельзя разгоняться больше восьми км в час. Этому правилу должны следовать и курьеры, поскольку они могут не только кого-то сбить, но и сами угодить под колеса автомобиля.

Нужно, чтобы за рулем электровелосипеда сидел человек, знающий ПДД, добавил Соколов. Поэтому важно, чтобы курьеры получали права и гражданскую страховку, поскольку этот транспорт является источником повышенной опасности наравне с мопедами и мотоциклами.

Электровелосипеды тоже развивают высокую скорость, и у них есть мотор. Именно из этого и надо исходить. Если курьер передвигается на источнике повышенной опасности, он должен страховать свою ответственность, — подытожил специалист.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что сейчас есть два законопроекта, которые помогут в борьбе с велокурьерами на федеральном уровне. По его словам, нужно ввести ответственность за нарушение ПДД.