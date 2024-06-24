В Госдуме раскрыли, как бороться с велокурьерами на федеральном уровне Депутат Нилов: нужно ввести ответственность для велокурьеров за нарушение ПДД

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Сейчас есть два законопроекта, которые помогут в борьбе с велокурьерами на федеральном уровне, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, нужно ввести ответственность за нарушение ПДД.

Сейчас у нас в работе находится сразу два законопроекта, которые должны способствовать наведению порядка в этой сфере. Во-первых, мы предлагаем ввести ответственность для пользователей так называемых новых средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что на данный момент за это существует только минимальная ответственность и то, как для пешеходов. Кроме того, есть второй законопроект, который должен минимизировать все последствия ЧП.

Все сотрудники служб доставки, которые используют электровелосипеды, должны приобретать гражданскую страховку, добавил Нилов. Неважно, работают доставщики в качестве самозанятых, ИП или на постоянной основе, они должны возмещать ущерб, которые наносят третьим лицам, заключил депутат.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин заявил, чтобы решить проблему с опасными курьерами на электровелосипедах, необходимо инициировать проверку их транспортных средств. Он отметил, что также нужно возложить ответственность на компании доставки.