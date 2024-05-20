В СФ предложили способ борьбы с опасными курьерами на электровелосипедах Сенатор Шейкин: необходимо проверять электровелосипеды курьеров

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Чтобы решить проблему с опасными курьерами на электровелосипедах, необходимо инициировать проверку их транспортных средств, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. Как он отметил в беседе с «Парламентской газетой», также нужно возложить ответственность на компании доставки.

Инициировать проверку транспортных средств — велосипедов, оборудованных электродвигателем, мопедов, двигающихся по тротуарам. Это позволит выявить неисправные транспортные средства и предотвратить возможные аварии, — объяснил эксперт.

Сенатор отметил, что нужно возложить ответственность на компании доставки за соблюдение курьерами правил дорожного движения. Компании могут проводить для них обучение и дисциплинарно воздействовать на курьеров в случае нарушений ПДД.

Слишком тяжелый груз мешает управлению электровелосипедом и может привести к аварии, поэтому необходимо ограничить его вес, добавил Шейкин. Кроме того, нужно ввести ограничения на передвижение электровелосипедов по улицам с зафиксированным существенным пешеходным трафиком, а также по тротуарам меньше 2-3 м, подытожил сенатор.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что необходимо ввести штрафы за нарушение правил дорожного движения для владельцев электровелосипедов. Сейчас данные транспортные средства не подпадают ни под какие нормы закона, хотя их скорость может достигать 25 км/ч.