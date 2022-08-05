Названа причина, по которой Ozon может лишиться страховой выплаты за пожар Адвокат Тропин: Ozon могут лишить страховой выплаты за пожар, если докажут умышленный поджог

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Пожар на складе Ozon в городском округе Истра

Онлайн-магазин Ozon может лишиться страховой выплаты за причиненный пожаром на подмосковном складе ущерб, если оперативники докажут, что причиной ЧП стал умышленный поджог, несоблюдение техники безопасности или «подобные обстоятельства», рассказал NEWS.ru адвокат Лев Тропин. Эксперт подчеркнул, что многое зависит и от условий конкретного страхового договора.

В общих случаях страхование распространяется лишь на причиненный ущерб в результате форс-мажорных обстоятельств: природные или техногенные катастрофы, несчастных случаев. Если следствие выяснит, что причиной стал прямой преступный умысел (например поджог), или ненадлежащие соблюдение техники безопасности, то страховщик вправе отказать в выплате страховой премии и покрытии причиненного ущерба, — добавил Тропин.

Юрист напомнил, что в связи с ЧС на складе Ozon СК РФ возбудил уголовное дело, в ходе расследования которого установят причину ЧП. Адвокат подчеркнул, что в случае, если помещения выгорели не из-за форс-мажора, и есть лицо, подлежащее уголовной ответственности, то страховая вправе отказать в возмещении вреда застрахованного имущества, и тогда обязанность возмещения причиненных убытков ляжет на привлеченное к уголовной ответственности лицо.

Пожар на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района Московской области начался 3 августа. Пламя охватило площадь 50 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. В тушении огня были задействованы более 150 пожарных и порядка 40 единиц техники, включая вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около тысячи человек. Пострадали 11 человек, двое госпитализированы, судьба двоих неизвестна.

Во Всероссийском союзе страховщиков оценили сумму ущерба от пожара в 10 млрд рублей. Отмечается, что здание было застраховано на 6 млрд рублей, а то, что в нем хранилось, — на 11 млрд рублей. По словам президента союза Игоря Юргенса, это один из крупнейших убытков за последнее время.

Ранее стало известно, что следствие рассматривает несколько версий причин крупного возгорания на подмосковном складе Ozon 3 августа. Среди них значатся короткое замыкание, нарушение техники безопасности и неосторожное обращение с огнем. Также упоминалась версия об умышленном поджоге.