Названы возможные причины пожара на складе Ozon в Подмосковье СК: причинами пожара на складе Ozon могли быть короткое замыкание и нарушение безопасности

Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Следствие рассматривает несколько версий причин крупного возгорания на подмосковном складе Ozon 3 августа, сообщается на сайте Следственного комитета России. Среди них значатся короткое замыкание, нарушение техники безопасности и неосторожное обращение с огнем.

Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников, — сказано в сообщении.

Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства пожара, а также установить размер причинённого ущерба. По делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших крупный пожар (ч.1 ст. 238 УК РФ), назначен ряд экспертиз.

Пожар на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района Московской области начался 3 августа. Пламя охватило площадь 50 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. В тушении огня были задействованы более 150 пожарных и порядка 40 единиц техники, включая вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд.

Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около тысячи человек. Пострадали 11 человек, двое госпитализированы, судьба двоих неизвестна.