Названа предварительная причина ДТП на Боровском шоссе в Москве

Авария на Боровском шоссе в Москве, в которой пострадали 11 человек, могла произойти из-за того, что не была обеспечена безопасность при проведении дорожных работ. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах

ДТП произошло в поселении Внуковское напротив Октябрьской улицы, 10. Столкнулись грузовой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту № 750 Внуково — Саларьево, в котором находились около 20 пассажиров.

В числе пострадавших трое детей и беременная женщина. Состояние двоих травмированных оценивается как тяжёлое.

Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем. При этом отмечается, что он имеет 30-летний стаж работы, перед сменой прошёл медосмотр.

Ранее сообщалось, что в Липецке автобус пробил дорожное ограждение и врезался в фонарный столб. В результате двое из 15 пассажиров получили травмы и были госпитализированы,