Названа основная причина неготовности мужчин содержать семью Коуч Корниенко: мужчины не готовы содержать семью из-за высокой финансовой нагрузки

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Многие мужчины мечтают стать отцами, но при этом явно не готовы содержать семью. Консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко в беседе с NEWS.ru объяснила, что так происходит из-за высокой финансовой нагрузки на отцов, в то время когда женщина готовится к рождению ребенка.

Они (мужчины. — NEWS.ru) забывают, что в отпуск по уходу за ребенком женщина уходит за два месяца до его рождения, а размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от заработной платы. Таким образом, финансовая нагрузка практически полностью ложится на плечи отцов, которые не всегда к этой нагрузке готовы. Как следствие, в семье начинаются частые ссоры на фоне недостатка средств, иногда приводящие к более серьезным последствиям, — сказала Корниенко.

Она добавила, что когда отец начинает включаться в жизнь ребенка, у него появляется желание общаться с ним как можно больше. В этом случае он перестает быть сторонним наблюдателем, а занимает свое родительское место в иерархии семьи.

Ранее Корниенко рассказала, что минимальное количество качественного времени, необходимое ребенку ежедневно, составляет 15 минут от каждого родителя. К качественному времени относится период, когда мама или папа вместе с ребенком вовлечены в совместную деятельность.

Эксперт подчеркнула, что лучше проводить с ребенком меньше времени, но регулярно, чем становиться «родителем выходного дня», поскольку в таком случае авторитет родителя угасает с каждым днем необщения.