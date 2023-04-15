Названа опасность родинок для одной категории людей Терапевт Окунев: проверять свои родинки необходимо людям, обладающим светлой кожей

Фото: Martin BÃ¤uml Fotodesign / imago stock&people / Global Look Press

Терапевт Дмитрий Окунев рассказал «Известиям», что людям, у которых есть родинки, а также обладают светлой кожей, следует регулярно обследовать их, так как существует угроза онкологического заболевания. Он добавил, что в группе риска также люди, чьи родственники болели раком кожи. По его словам, люди должны обращать особое внимание родинкам, которые не имеют четких границ, асимметричны и с рваными краями.

Уделять внимание родинкам особенно важно людям со светлой кожей. Таким людям трудно дается загар, и они часто обгорают на солнце. При этом светлая кожа может интенсивно вырабатывать меланин, — сказал Окунев.

Он подчеркнул, что удалять родинки на теле следует только у врача.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.