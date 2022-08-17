Названа опасность боли после укола Терапевт Слободина рассказала про опасность боли после укола

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Врач-терапевт Галина Слободина заявила, что припухлость и покраснение в области введения внутримышечного укола говорит о возможном образовании абсцесса, поэтому необходимо срочное вмешательство хирурга. Эксперт добавила, что симптомы также сопровождаются повышенной температурой. Она предупредила, что если через 24 часа после укола припухлость не прошла, следует обратиться ко врачу, пишет URA.RU.

Если в области введения внутримышечного укола возникла припухлость, какое-то вздутие непонятное, покраснение, то нужно безоговорочно идти к хирургу, — рассказала Слободина

Она призвала не экспериментировать самолечением, а сразу обращаться к специалистам. Врач пояснила, что к подобным последствиям приводит нарушение техники введения иглы и накопление лекарства.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее заявил, что человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Эксперт пояснил, что одним из методов является введение вещества, добываемого из стрептококков, которое растворяет тромб. Он отметил, что это необходимо сделать за 4–6 часов до начала приступа при достаточной укомплектованности бригады в больнице.