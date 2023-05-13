Названа максимальная дальность удара полученных ВСУ ракет Storm Shadow Военэксперт Суконкин: переданные Британией ракеты Storm Shadow ВСУ могут запускать на 520 км с Су-24 и Су-27

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Су-27

Дальность полета переданных Украине Великобританией крылатых ракет (КР) англо-французского производства Storm Shadow может составлять до 520 километров, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт предположил, что ВСУ установили их на истребители Су-24 и Су-27, модернизированные в Польше специально для применения Storm Shadow. По его словам, скорее всего, ВСУ получили экспортный вариант КР с радиусом поражения 290 км.

Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования. Ее могут запускать, по нашим понятиям, самолеты фронтовой авиации: Су-24, Су-27 — они стоят на вооружении Украины, но модернизировались, вероятно, в Польше специально для этих ракет. Заявленная дальность переданных ракет 290 километров, а неэкспортный вариант, считается, летит на 520 км. Ракета обладает элементами невидимости, форма корпуса похожа на нашу крылатую ракету Х-101, — добавил Суконкин.

Он также усомнился в модернизации украинских МиГ-29 для использования Storm Shadow — по мнению эксперта, истребитель мал для подобного класса КР.

Думаю, МиГ-29 для Storm Shadow маловат, центровка не позволит поднять одну такую ракету, под крылом она займет примерно 75% от максимально допустимой нагрузки. МиГ-29, наверно, исключаем, — подытожил Суконкин.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подтвердило информацию, что город был обстрелян ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Кроме того, по данным представительства, был нанесен удар одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США.

После обстрела со стороны ВСУ на заводе в Луганске вспыхнул крупный пожар. Очевидцы запечатлели, как массивный столб черного дыма поднимается высоко в небо. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по городу пришелся в район предприятия «Полипак».