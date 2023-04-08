Названа «идеальная вода» для полива любой дачной культуры В Союзе дачников Подмосковья посоветовали поливать все культуры дождевой или талой водой

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Идеальной для полива любой садовой культуры является талая или дождевая вода, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Эксперт отметил, что в 10 литрах можно растворить одну торфяную таблетку или 1 грамм лимонной кислоты, если речь идет про овощную рассаду.

Рассаде овощей хорошо подойдет кисловатая вода. В 10 литрах растворите одну торфяную таблетку или грамм лимонной кислоты. Цветы в период вегентации лучше полить водой с раствором азота, фосфора и калия. Талая или дождевая вода — самая идеальная для полива вообще всего, любой культуры. Еще одно универсальное средство: для смягчения воды можно добавлять столовый или яблочный уксус: 10 капель на 1 литр воды, — подчеркнул Чаплин.

По его словам, если вода жесткая, ее смягчит древесная зола или свежий торф в соотношении три грамма золы на 1 литр воды или 100 граммов свежего торфа на 10 литров воды. Он добавил, что если нет уверенности, что добавлять в воду для полива, то лучше этого вообще не делать.

Ни в коем случае нельзя поливать грядки в жаркое время дня, так можно загубить растения, — заключил Чаплин.

Ранее гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Изюмов заявил, что после зимы пожилым людям следует чаще гулять для подготовки организма к дачному сезону. По словам врача, при возникновении одышки и болях за грудиной следует обратиться за консультацией к кардиологу. Кроме того, при наличии мочекаменной или желчекаменной болезней важно пройти УЗИ.