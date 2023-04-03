Гериатр рассказал, как пожилым подготовиться к дачному сезону Гериатр Изюмов посоветовал пожилым чаще гулять перед началом дачного сезона

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После зимы пожилым людям следует чаще гулять для подготовки организма к дачному сезону, посоветовал врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Изюмов. Он рассказал aif.ru, что после длительного периода гиподинамии перед началом посадок телу необходима физическая нагрузка.

После длительного периода вынужденной гиподинамии, связанной с зимним сезоном, организм пожилых людей слабо подготовлен к физическим нагрузкам, смене температурного режима и активной работе в саду и огороде. Поэтому перед началом дачного сезона рекомендуется чаще выходить на улицу и гулять, постепенно увеличивая темп ходьбы и дистанцию, — пояснил специалист.

По словам врача, при возникновении одышки и болях за грудиной следует обратиться за консультацией к кардиологу. Кроме того, при наличии мочекаменной или желчекаменной болезней важно пройти УЗИ. Гериатр порекомендовал приобрести фиксаторы, ортопедические стельки и корсеты тем, у кого есть проблемы с позвоночником и суставами. Также не стоит откладывать плановые обследования, даже если они совпадают с началом дачного сезона.

Врач порекомендовал соблюдать питьевой режим и добавить в рацион белковую пищу. Изюмов предупредил, что пожилым людям не следует проводить много времени на солнце. Он посоветовал использовать солнцезащитные кремы во время дачного сезона.

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ранее посоветовал дачникам установить забор из профлиста для защиты от грабителей. По его словам, верхнюю часть забора нужно оставить необработанной, так как это может остановить вора при попытке перелезть через него.