В России значительно снизилось число молодых мужчин — соискателей РБК: аналитики зафиксировали снижение числа ищущих работу россиян моложе 45 лет

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В России аналитики зафиксировали снижение числа ищущих работу мужчин моложе 45 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса для поиска работы Superjob. Согласно его данным, такая ситуация сложилась по 14 профессиям в период с марта по декабрь.

Количество «возрастных» соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет, — говорится в исследовании.

Исследование проводилось по ряду позиций: курьер, грузчик, охранник, программист, фрезеровщик, инженер-механик, инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), комплектовщик, инженер-энергетик, электрик, плотник, тестировщик/QА, оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ), менеджер по продажам и системный администратор. Выяснилось, что снижение среднего возраста соискателей зафиксировано только в категории программистов: это объясняется ростом соискателей среди выпускников вузов и колледжей.

Кроме того, на собеседования на упомянутые профессии стали чаще приходить соискатели-женщины.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ предположили, что к 2030 году число трудоспособных россиян сократится на 1,9 млн человек, а рабочая сила состарится. Так, доля людей младше 40 лет на рынке сократится на 4,6%, до 37,4% (по сравнению с 2019 годом). Причинами таких изменений эксперты называют высокую смертность, миграцию, небольшое количество молодежи, выходящей на работу, а также увеличение числа пенсионеров.