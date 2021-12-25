Назван топ-3 знака Зодиака, среди которых больше всего миллиардеров

Людям с определённым знаком зодиака может больше повести с деньгами, чем другим, об этом говорит исследование журналов Forbes и SPEAR’S Russia, которые подсчитали, среди представителей каких знаков больше всего богачей. Об этом сообщает Пятый канал.

Так, самым состоятельным среди знаков зодиака оказалась Дева. Под этим знаком родились 12% всех долларовых миллиардеров. Авторы работы отмечают, что представители этого знака невероятно трудолюбивы, харизматичны, коммуникабельны. Нарастив социальный капитал, они умело пользуются полученными привилегиями, не забывая при этом много работать.

На втором и третьем месте Водолеи и Овны, на эти знаки приходится 8% всех богачей в мире. Родившихся под этими знаками отличает разностороннее развитие, дружелюбие и широкий кругозор. При этом если Водолеи готовы пожертвовать семьёй ради успешной карьеры, то Овны добиваются успеха своим упорством.

Ранее группа учёных из Лундского университета в Швеции установила, что вера в гороскопы может свидетельствовать о низком уровне интеллекта и нарциссизме. Согласно результатам работы, большинство верящих в астрологию — женщины в возрасте от 25 до 34 лет.