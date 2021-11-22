Исследование: в гороскопы верят только нарциссы и люди с низким интеллектом

Группа учёных из Лундского университета в Швеции установила, что вера в гороскопы может свидетельствовать о низком уровне интеллекта и нарциссизме. Согласно результатам работы, большинство верящих в астрологию — женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Работа доступна на сайте портала ScienceDirect.

В исследовании приняли участие 264 испытуемых. Участникам предлагалось решать логические задачи на время, чтобы установить уровень интеллекта. Специалисты выяснили, что вера в астрологию свойственна людям, у которых низкий уровень IQ, а также обладает повышенным самолюбием. При этом 87% опрошенных, которые верят в гороскопы, оказались женщинами.

Ранее астролог Людмила Булгакова заявила, что четыре знака Зодиака до конца 2021 года смогут найти любовь и вступить в отношения. По её мнению, счастливчиками могут стать Овны, Девы, Рыбы и Тельцы.

Что касается Тельцов, им она предвещает найти половинку в канун Нового года. Причём любовь может быть где-то совсем рядом — в окружении знака, а может подстерегать где-то за пределами круга общения.