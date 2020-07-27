Назван способ, как распознать террориста

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Психиатр Алексей Звездин рассказал о том, как распознать террориста по его поведению. По его словам, если человек планирует совершить теракт, руководствуясь внутренними или политическими убеждениями, то его поведение не изменится никак.

Другое дело — специально подготовленные смертники. Их готовят, фактически зомбируя, и сопровождают до определённой точки. Основной характеристикой такого поведения я бы назвал роботизированность. Мы часто ждём, что готовясь к акту, человек будет нервничать, выдавать себя жестами, испуганными взглядами, но такого нет: смертники не озираются, не прячутся — они идут как машины, — отметил Звездин в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, террористом может стать далеко не всякий человек. Для таких людей характерны шизоидное поведение, параноидальность и истеричность.

Кроме того, встречаются и люди истероидного типа. В данном случае им необходимо поймать аффект: вызвать особое состояние, когда у человека идёт сужение сознания, на фоне чего он взрывает себя или бросается под поезд.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ сообщила о предотвращении теракта в месте массового пребывания людей в Москве. Приверженец террористов, который являлся уроженцем Центральной Азии, планировал устроить массовый расстрел.