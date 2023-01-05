Назван признак скорой смерти при гриппе Вирусолог Волчков: если нервную систему поразил вирус гриппа, то шансов выжить мало

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирусолог Павел Волчков рассказал URA.RU, что при поражении вирусом гриппа центральной нервной системы больной, скорее всего, умрет. Эксперт пояснил, что нервная система — последний рубеж при заболевании гриппом. По его словам, если вирус преодолел гематоэнцефалический барьер, то это означает, что пациент имеет очень тяжелую инфекцию.

Нервная система — последний орган, который будет поражен. Чтобы вирус преодолел гематоэнцефалический барьер, нужно иметь очень тяжелую инфекцию. Если до туда вирус гриппа дошел, значит человеку совсем плохо и он скорее всего не жилец, — сказал Волчков.

Специалист отметил, что для поражения нервной системы вирусу гриппа необходимо преодолеть верхние дыхательные пути, кровоток, а также прочие органы и ткани.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше 10 лет назад. Эксперт отметил, что это может произойти осенью следующего года. Он при этом предположил, что вирус гриппа не будет более опасным, чем коронавирус. Он отметил, что COVID-19 останется на первом месте по смертности.