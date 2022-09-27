Назван обязательный продукт для осенне-зимнего рациона Диетолог Круглова назвала квашеную капусту обязательным продуктом для осени и зимы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Некоторые продукты обязательно нужно употреблять в холодное время года, в первую очередь речь идет о квашеной капусте, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. Она напомнила, что квашеная капуста содержит большое количество витамина С. Более того, этот продукт очень важен для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.

Квашеная капуста содержит большое количество витамина С, причем он сохраняется даже лучше, чем если это свежий продукт за счет кислой среды. Это ферментированный продукт, который важен для микрофлоры кишечника. Если есть такая возможность, хорошо использовать квашеную капусту в осенне-зимнем рационе, — подчеркнула Круглова.

Ранее диетолог Круглова напомнила о важности правильной технологии заготовок. Так, в первую очередь нужно обязательно обработать банку, где будут храниться овощи, и хорошо их промыть, не забыв обработать кипятком. При неправильной обработке на продуктах может появится смертельно опасный ботулинический токсин.

Диетолог добавила, что при незначительных изменениях во вкусе продукт лучше не использовать. Если человек сам не готовил консервированные овощи и у него возникли сомнения, лучше перестраховаться и на водяной бане в течение 15–20 минут их еще прогреть, чтобы убедиться в отсутствии токсинов.