Назван эффективный способ профилактики рака Доктор Мосли: физическая активность способна воздвигнуть барьер против онкологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мире наблюдается тенденция роста заболеваемости онкологией у людей до 50 лет, пишет LIVE24 со ссылкой на британского врача и журналиста доктора Майкла Мосли. По его словам, причины этого — недосыпание, малоподвижный образ жизни и неправильное питание, приводящее к ожирению. Эксперт утверждает, что занятия спортом помогут воздвигнуть барьер против онкологии.

Эффективность активного образа в профилактике онкологических заболеваний была продемонстрирована в недавнем исследовании Бристольского университета, рассказал Мосли. Ученые провели исследование с участием более 130 тысяч женщин и выяснили, что физическая активность не менее трех раз в неделю на 38% снижает риск развития рака молочной железы.

Американские онкологи утверждают, что физические нагрузки также снижают риск развития рака простаты, толстой кишки и, возможно, поджелудочной железы. В частности, активность помогает регулировать некоторые гормоны, которые способствуют развитию рака, а также поддерживает здоровье иммунной системы.

Дерматолог Натэла Гришина ранее заявила, что после возвращения из отпуска, связанного с частым пребыванием на солнце, необходимо проверять состояние родинок, чтобы не пропустить развитие меланомы. Эксперт пояснила, что в родинках происходит большое скопление меланоцитов, а под воздействием ультрафиолета они могут стать злокачественными. Она подчеркнула, что это может привести к метастазам во внутренние органы