Назван единственный способ справиться с нехваткой автозапчастей в России Автоэксперт Шапарин: единственный способ справиться с нехваткой автозапчастей в России — отменить техрегламент

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Единственный способ справиться с нехваткой автозапчастей в России — отменить техрегламент «О безопасности колёсных транспортных средств», сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин изданию Lenta.ru. Этот документ запрещает ввозить автомобили и запчасти без разрешения правообладателя. Но даже получив разрешение, ещё необходимо оплатить сертификацию, что повысит стоимость деталей.

Это документ Евразийской экономической комиссии. Он обязателен к исполнению в Российской Федерации. Его никто не отменял, а там чёрным по белому написано, что можно, что нельзя. Единственный выход сейчас, как можно решить проблему с нехваткой запчастей и автомобилей, — отменить действие технического регламента. Других вариантов уже нет, — сказал Шапарин.

Он добавил, что параллельный импорт при действующем регламенте ничего не изменит.

Российские автодилеры ранее рассказали о подорожании запчастей на 30%. Проблемы есть также с поставками электроники, и разрешение параллельного импорта пока ситуацию не улучшило. Как пояснил заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев, имеющихся на складах запасов запчастей хватит на два — четыре месяца работы.