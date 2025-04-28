Не можешь выбрать между пиццей и бургером? А и не надо! Пицца-бургер — это два в одном: сытно, вкусно и готовится всего за 15 минут. Отличный вариант для завтрака или перекуса на работе.

Ингредиенты:

  • булочка для бургера или лаваш;
  • фарш — 150 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • сыр — 50 г;
  • кетчуп, майонез, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Фарш обжарь с солью и перцем на сковороде.

  2. Булочку разрежь пополам или лаваш сверни в круг.

  3. На нижнюю часть выложи кетчуп, фарш, кружочки помидора и сыр.

  4. Накрой верхом и отправь под крышку на сковороду на 5–7 минут, пока сыр не расплавится, а корочка не станет румяной.

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