Не можешь выбрать между пиццей и бургером? А и не надо! Пицца-бургер — это два в одном: сытно, вкусно и готовится всего за 15 минут. Отличный вариант для завтрака или перекуса на работе.
Ингредиенты:
- булочка для бургера или лаваш;
- фарш — 150 г;
- помидор — 1 шт.;
- сыр — 50 г;
- кетчуп, майонез, специи — по вкусу.
Приготовление:
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Фарш обжарь с солью и перцем на сковороде.
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Булочку разрежь пополам или лаваш сверни в круг.
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На нижнюю часть выложи кетчуп, фарш, кружочки помидора и сыр.
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Накрой верхом и отправь под крышку на сковороду на 5–7 минут, пока сыр не расплавится, а корочка не станет румяной.
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