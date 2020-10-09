Навальный заявил, что ФБК попытается расследовать его отравление

https://static.news.ru/photo/1736583e-0a16-11eb-81d4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) планирует провести расследование по факту его отравления.

Мне немножко любопытно, кто это сделал, и я хотел бы разобраться, — заявил он.

При этом, отметил политик, вряд ли произойдёт «сенсация». По его словам, фонду будет непросто получить основные улики — детализацию разговоров, видеозаписи из гостиницы и одежду.

Очевидно, что это власть, представители власти, — добавил он в эфире телеканала «Дождь».

Как писал NEWS.ru, один из создателей нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк заявил, что амиды, следы которых были обнаружены в пробах Навального Организацией по запрещению химического оружия, не токсичны и из-за этого неэффективны как отравляющее вещество.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.