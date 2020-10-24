Навальный обошёл Мишустина в рейтинге доверия россиян

https://static.news.ru/photo/8f2ee284-15f1-11eb-8b45-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: instagram.com/navalny

Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал новый рейтинг доверия россиян. Политик Алексей Навальный занял четвёртую строчку списка, на которой ранее находился председатель правительства Михаил Мишустин.

Первое место, как и раньше, занимает президент Владимир Путин. На второй строчке находится министр иностранных дел Сергей Лавров, а на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский: после пандемии политик уступил вторую строчку дипломату.

Топ-5 замыкает министр обороны Сергей Шойгу, а Мишустин опустился на шестую строчку рейтинга.

Также в десятку вошли телеведущий Андрей Малахов, шоумен Максим Галкин, актёр Константин Хабенский и журналист Владимир Соловьёв. Московский мэр Сергей Собянин расположился на 23-й строчке, вслед за певицей Ольгой Бузовой, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов — на 26-й, между телеведущими Еленой Малышевой и Леонидом Якубовичем.

Впервые в рейтинг попал бывший губернатор Хабаровского каря Сергей Фургал (29-я строчка), передаёт РБК.

Ранее, как писал NEWS.ru, сервис по продаже билетов провёл опрос среди российских туристов, которых попросили назвать города-миллионники страны, в которые лучше всего ездить осенью. В исследовании приняли участие около 1900 человек. Почти треть опрошенных — 29% — охотнее всего осенью посетили бы Санкт-Петербург. За Москву проголосовали 17% участников. Третьей стала Казань с 13% голосов.