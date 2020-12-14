Навальный назвал имена сотрудников ФСБ, которые пытались его убить

https://static.news.ru/photo/f3af0f1c-3e06-11eb-b201-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Политик Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей.

По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они меня пытались убить несколько раз, а однажды — чуть не убили мою жену. По телевизору об этом точно не расскажут, — написал он на своём сайте.

Политик отметил, что расследование провела группа Bellingcat совместно с изданием Insider, а команда Навального подключилась к нему уже на финальном этапе. Он поблагодарил расследователей и депутата Госдумы Ирину Яровую, так как её закон позволил коррумпированным сотрудникам силовых структур продавать данные с мобильных телефонов и информацией об авиаперелётах.

Тут я должен рассказать о двух странных историях своей биографии. О которых раньше не говорил, чтобы меня не посчитали сумасшедшим. Пару лет назад <...> я сел в самолёт в Москве и полетел в одну из региональных поездок. Через час после взлёта меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и всё прошло, — поделился он.

По его словам, этот случай запомнился ему из-за симптомов, схожих с отравлением «Новичком».

6 июля мы с женой были в посёлке Янтарный под Калининградом. <...> [Мы] пошли обедать в кафе на пляж. И по дороге Юле стало плохо. Причем ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело. <...> Решила вернуться в номер, и, как я потом узнал, еле до него дошла, хотя гостиница была совсем рядом. Через час Юле внезапно стало легче, она уснула. На следующий день она чувствовала себе отлично, как будто ничего и не было, — добавил он.

Навальный отметил, что все запасы «Новичка» в России были уничтожены. Это значит, что старые образцы украсть нельзя — можно только создать новые, что запрещено законом. По его словам, химическое оружие на территории РФ не только продолжало существовать, но и модернизировалось.

Расследователи нашли команду примерно из 10 человек, которые работают в подразделении ФСБ, которое, по их данным, занимается убийством людей химоружием. Эти люди находятся в подразделении, которое занимается конкретно Навальным.

Но разум всё равно отказывается верить. Ну серьезно, неужели кто-то отдал приказ убить меня или мою жену и задействовал для этого целое управление ФСБ? Мы понимаем, что нашей страной управляют преступники, но не настолько же, — подчеркнул политик.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. Он отметил, что эти люди не могут просто вести наблюдение, так как все имеют химическое образование и специализацию, а также могли вылететь в точку назначения раньше, чем сам Навальный.

Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведёт операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории, — добавил он.

По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы.