Насиловал пациентку бюстом Ленина: за что в Казани убили известного хирурга

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Казани убили доктора медицинских наук, опытного хирурга. Несколько лет следствие не могло найти причастных к преступлению, но узнало нелицеприятные подробности жизни погибшего. Он склонял к интиму студенток и молодых пациенток, записывал встречи на кассеты, чтобы потом шантажировать девушек. Тех, кто отказывал ему, врач избивал, одну из своих «возлюбленных» он изнасиловал статуэткой Ленина. Мотивом убийства стала месть влиятельному профессору за надругательство над одной из женщин. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что было на месте преступления

Как рассказывает автор и ведущий телепроекта «Следствие вели» Леонид Каневский, окровавленное тело профессора Григория Михайлова с проломленным черепом обнаружила в один из вечеров 1985 года его супруга Раиса. Сначала она обратила внимание, что дверь в квартиру открыта; увидев труп мужа, заметила, что у него с пальца пропал перстень. Это украшение ему подарили в Народной Демократической Республике Йемен (НДРЙ) за спасение ребенка — в ближневосточной стране доктор несколько лет работал в рамках советской миссии.

Также, по словам Раисы Михайловой, из квартиры исчезли два японских магнитофона и несколько ювелирных изделий. Но следователи обратили внимание, что преступники больше ничего не забрали, хотя в доме медика было много антиквариата и дорогой одежды. Это либо опровергало версию об убийстве ради ограбления, либо говорило о том, что преступников могло что-то или кто-то спугнуть, из-за чего они не успели обчистить все жилище.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Внимание к расследованию дела проявили в татарском обкоме КПСС — власти не на шутку переживали по поводу того, что в республике начали убивать ученых. Это беспокойство было связано еще и с тем, что в городах Татарстана стали появляться многочисленные уличные группировки, породившие «казанский феномен», о котором недавно сняли популярный сериал «Слово пацана».

Кого подозревали в убийстве

По словам Фарида Давлетшина, который в 1980-е годы служил оперуполномоченным уголовного розыска МВД Татарской АССР, правоохранители начали проверять связи медика. В записной книжке Михайлова было около 700 контактов. Поэтому, как констатирует Давлетшин, поначалу в милиции «растерялись от обилия его знакомых» — они жили по всему СССР.

Сыщики не исключали, что к убийству могли быть причастны родственники умерших на операционном столе пациентов доктора, но таких было немного, проверка не давала никаких зацепок.

В программе Леонида Каневского Фарид Давлетшин рассказывал, что на столе в квартире убитого была еда. Это наводило на мысль о том, что незадолго до убийства или в момент преступления там «были знакомые люди или родственники». Следствие работало в этом направлении.

В частности, рассматривалась версия о причастности к убийству жены Григория Михайлова. От супруга Раисе фактически в единоличное пользование досталось большое наследство — четырехкомнатная квартира в центре Казани, автомобиль «Волга», десятки тысяч советских рублей на банковском счету и различные ценности на сумму около 100 тысяч рублей (средняя зарплата в те времена была 150–200 рублей). Но с другой стороны, полагали следователи и сыщики, супруга и ее родственники многим были обязаны Михайлову, который помог ее сестре с переездом из Горького (ныне Нижний Новгород) в Казань, а брата — Али Сулейманова — устроил в институт и подарил машину. На первый взгляд, все говорило о том, что вряд ли родня желала смерти тому, кто давал ей блага.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие «скелеты в шкафу» были у убитого

Расследование стопорилось, жена Григория Михайлова жаловалась на волокиту в разные инстанции — Генпрокуратуру СССР, союзное МВД, парторганизации. Она была недовольна, что правоохранительные органы Татарстана «ничего не делали» для раскрытия убийства известного человека, отмечал Леонид Каневский в программе «Следствие вели».

Следственно-оперативная группа работала с коллегами убитого. Все они, как один, говорили, что у хирурга, несмотря на его предпенсионный возраст, было сразу несколько любовниц. Раиса Михайлова также рассказала, что муж «гулял на стороне», но она терпела измены и не хотела разрушать семью. «Копая» в эту сторону, правоохранительные органы узнали такие подробности из жизни уважаемого профессора, в которые верилось с трудом.

В частности, Григорий Михайлов поддерживал интимные связи с девушкой по имени Светлана, которая однажды попросила его помочь за деньги с поступлением в медицинский вуз. Профессор отказался от взятки и подтянул ее знания перед вступительными экзаменами бесплатно. А когда она уже поступила, хирург заставил студентку расплачиваться за это сексом, пригрозив, что ее отчислят, если откажется.

Следователям девушка рассказала, что Михайлов склонял ее к интиму пять лет, раз в две недели Светлана приходила к нему в кабинет, а он делал с ней все, что хотел. Когда она забеременела от другого человека, который сделал ей предложение, девушка сообщила профессору, что их встречи прекращаются. В ответ доктор стал угрожать ей, обещая, что расскажет обо всем будущему мужу. Для острастки он дал ей послушать магнитофонную запись — свои утехи со студентками Михайлов тайком записывал на кассеты, а потом шантажировал ими десятки девушек.

Проверив Светлану, сыщики поняли, что она непричастна к убийству. Зато они стали искать пленки, полагая, что они прольют свет на тайну убийства врача. Записи оказались дома у Михайлова — их следствию передала вдова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Из всего архива только на одной кассете была надпись «Ветрова». Контакты девушки с этой фамилией сыщики обнаружили в записной книжке убитого и вышли на нее. Следствию она рассказала, что недавно попала в больницу с аппендицитом, ее успешно прооперировали. Перед выпиской Михайлов пригласил 25-летнюю пациентку в свой кабинет и предложил выпить коньяк. Услышав отказ, профессор ударил девушку, повалил на стол и, как она указала в показаниях, изнасиловал статуэткой Ленина.

По словам Фарида Давлетшина, пациентка длительное время вымогала деньги у профессора. Чтобы не говорить про извращенный секс, она потребовала купить ей квартиру, но Михайлов не торопился исполнять это требование, хотя делал дорогие подарки и возил на курорты. Мотивов убийства у Ветровой следствие не нашло и снова зашло в тупик.

Как следствие вышло на убийц хирурга

Ключ к разгадке преступления у правоохранительных органов появился только в конце 1980-х, причем случайно. Однажды в милицию Казани доставили двух автоугонщиков. Один из них на допросе сказал, что как-то в шашлычной к нему подсел «некий тип» и предложил убить «какого-то врача», но тот отказался, потому что «вор, а не убийца». Угонщик подробно описал внешность этого человека и его имя — Али.

Приметы и имя совпали с данными брата вдовы Григория Михайлова — Али Сулейманова. Его характеризовали как примерного семьянина и хорошего специалиста (он трудился агрономом в совхозе), во дворе он подкармливал бездомных кошек и собак, помогал соседям по хозяйству. После задержания Сулейманов признался в убийстве.

Он рассказал, что хирург изнасиловал его жену. Поначалу мужчина хотел пойти в милицию, но подумал, что ему — простому сельхозработнику — никто не поверит, ведь заявить он должен был не на обычного гражданина, а на «уважаемого человека» со связями и блатом. Стерпеть изнасилование жены Али Сулейманов не мог, поэтому решился на расправу, подговорив своего знакомого Рината Усманова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В день убийства мужчины пришли в гости к Михайлову, и, поскольку Сулейманов был родственником хозяина, тот накрыл им стол. Во время ужина Али вышел на балкон и вернулся оттуда с молотком, которым ударил Михайлова 14 раз по голове. После этого гости изобразили ограбление, а потом выкинули похищенные вещи в выгребную яму.

Проверяя эти данные, сотрудники уголовного розыска нашли в указанном месте исчезнувшие из квартиры убитого драгоценности и орудие убийства. В итоге, как заключил Леонид Каневский в программе «Следствие вели», суд приговорил Сулейманова к 10 годам колонии, Усманова — к восьми.

Как на самом деле звали убитого профессора

К поднятой Леонидом Каневским истории у некоторых исследователей и интернет-юзеров возникают вопросы, касающиеся ее исторической достоверности. Поисковики выдают на запрос «убийство хирурга Григория Михайлова в Казани в 1985 году» только ссылки, связанные с передачей «Следствие вели», а про самого погибшего доктора невозможно найти общедоступных упоминаний ни в медицинских, ни в криминологических источниках. Но одна из пользовательниц платформы «Дзен» в комментарии под статьей об известных врачах татарстанской столицы подтвердила подлинность этого дела.

«Был такой доктор. Жил на улице Маяковского. Я из династии казанских врачей и те события не ярко, но вспоминаются из детства. В семье об этом не раз говорилось, уж очень шокировало оно других медиков», — сообщила она.

Аналогичную историю убийства профессора в 1985 году в Казани рассказывал телеканал «Татарстан — новый век» (ТНВ). Только погибшего там называют не Григорием Михайловым, а Германом Николаевым — заведующим кафедрой хирургии Казанского медицинского института. Информация о нем есть на различных медицинских ресурсах и в энциклопедиях.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Также в программе ТНВ говорится, что жил профессор не на улице Маяковского, а на улице Бутлерова. Об этом, в частности, заявлял тележурналистам ветеран прокуратуры Татарстана Фарид Загидуллин, который в 1980-е годы занимался расследованием дела об убийстве ученого.

Журналисты отмечают, что во время товарного дефицита в стране Николаев «курил заграничные Marlboro и носил, как тогда говорили, фирменную одежду», закупаясь в валютных магазинах. Эксперты ТНВ при этом называли Николаева «хирургом с большой буквы», «талантливым педагогом» и «прекрасным аккордеонистом».

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