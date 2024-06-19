Издевались и унижали: директор специнтерната осуждена за насилие над детьми

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд в Екатеринбурге вынес приговор экс-директору закрытой спецшколы, сотрудники которой устроили воспитанникам тюремные порядки — унижали, били и подвергали сексуальному насилию. Наталью Поддубную признали виновной в халатности и приговорили к исправительным работам. О происходящем стало известно в 2023 году, после этого силовики завели несколько уголовных дел. О том, какие ужасы творились в детском учреждении и какие там царили тюремные порядки, — в материале NEWS.ru.

«Чуханили», принуждали к оральному сексу

Все воспитанники спецшколы № 124 находились там по решению суда, например, за преступления, совершенные до достижения возраста уголовной ответственности. О насилии среди них стало известно в апреле 2023 года. Как писало издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на мать сбежавшего ученика, один из воспитателей проводил «товарищеские суды», на которых заставлял детей путем голосования выбирать наказание «за плохое поведение»: «зачморить», «зачуханить» или «опустить».

Один из пострадавших мальчиков, которому в 2023 году было 13 лет, рассказал изданию, что решил сбежать из школы после того, как его также решили «зачуханить», то есть «морально опустить», в том числе с применением сексуального унижения.

По его словам, в качестве наказаний в учреждении могли применять «стульчик», когда нужно просидеть какое-то время в определенной позе, и другие виды истязаний вроде стояния на коленях в углу.

Пострадавший также рассказывал, что одного из учеников на «товарищеском суде» решили «опустить»: двое старших воспитанников избили «провинившегося», а затем заставили заняться оральным сексом, говорилось в публикации.

«Сделать подобное заставляли и „остальных присутствующих там ребят“. В случае отказа с ними угрожали „сделать то же самое“. Также мальчиков заставляли биться головой о стену. Есть информация, что с одним из воспитанников „совершали анальный половой акт“», — писали «Вечерние ведомости».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Насиловали 70 раз

Издание утверждало, что подобные случаи не были единичными, добавляя, что такие действия с одним из 12-летних мальчиков «совершали примерно 70 раз».

Также один из учеников спецшколы рассказал «Вечерним ведомостям», что Поддубная якобы на общем сборе школы спросила у мальчика, которого подвергали сексуальному насилию: «Почему ты не мог откусить ему?» Таким образом, говорилось в публикации, школа узнала об издевательствах над ребенком, а другие дети перестали с ним общаться.

Адвокат Георгий Краснов, представляющий семью 13-летнего подростка, сбежавшего из спецшколы в Екатеринбурге, рассказывал РИА Новости про воспитателя, на которого жаловались дети: «Конкретный пример: там есть воспитатель, ему больше 70 лет, он обучал детей буквально зоновским порядкам, говорил им, кто такие „опущенные“ и что значит „зачуханить“. Это прямо цитаты детей».

Воспитатель при этом не упоминался в публикациях как фигурант дел о сексуальном насилии в учреждении или распространении криминальной субкультуры.

Как сообщало свердловское издание 66.ru со ссылкой на одного из подростков, о происходящем было известно и директору Наталье Поддубной. По его словам, руководитель учреждения «демонстрировала воспитанникам видео со своего смартфона, на котором зафиксирован акт насильственных сексуальных действий с учащимся».

Одна из сотрудниц школы позднее рассказывала, что осенью 2022 года Поддубная собрала педагогический коллектив и потребовала не закрывать двери в классах во время уроков, а также запретила «общаться с детьми на личные темы, расспрашивать их о чем-либо».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о деле Поддубной

Экс-директора екатеринбургской спецшколы № 124 Наталью Поддубную приговорили к 11 месяцам исправительных работ. Также у нее будут удерживать 10% зарплаты в доход государства и на два года лишат права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

«Наталья Яковлевна отрицала факт того, что она узнала о совершенном насилии. [В день, когда произошло изнасилование, она] специально не отметила себя ни в одном журнале регистрации. В этот день она узнала, что происходит насилие, собрала детей в своем кабинете, сообщила о том, что ей все известно, но никаких действий не предприняла», — цитирует представителя потерпевшего Олесю Бортникову издание E1.RU.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Исправительные работы

Какова версия директора интерната

Наталья Поддубная утверждает, что никакого насилия не было. Она отрицает вину, заявляя, что о насилии среди детей узнала только от следователей. По ее версии, все придумал сбежавший из школы подросток, чтобы оправдать свой поступок.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, директором спецшколы Поддубная была с 2016 года. Гособвинение предоставило суду «доказательства того, что в октябре 2022 года несовершеннолетними воспитанниками учебно-воспитательного учреждения на его территории совершено особо тяжкое преступление в отношении другого воспитанника 2009 года рождения».

«[Директор] не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику, а лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций. В дальнейшем в отношении пострадавшего воспитанника на территории учебно-воспитательного учреждения вновь совершено особо тяжкое преступление», — заявили в ведомстве, добавив, что приговор не вступил в законную силу.

На кого в спецшколе завели уголовные дела

После жалоб родителей и публикаций в СМИ СК в начале мая 2023 года завел на Наталью Поддубную уголовное дело о халатности, ее также отстранили от должности. В суд материалы дела экс-директора передали в декабре 2023 года.

Помимо этого, в суде рассматривается дело трех учеников спецшколы, которым сейчас 15–16 лет. Им предъявили обвинение по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних».

Двое из них были отправлены в СИЗО, один отпущен под подписку о невыезде. Последний должен был находиться в спецшколе, но сбежал оттуда в конце 2023 года. Задержали беглеца в феврале, после чего он заявил, что скрывался, потому что получал угрозы от преподавателей и соучастников преступлений.

Потерпевшими по делу о сексуальном насилии признали двух воспитанников. Суды досрочно освободили их из спецшколы. Всего следствие установило 12 эпизодов. Фигуранты дела при этом не признают вины.

Еще одно уголовное дело завели в сентябре 2023 года по факту кражи в спецшколе № 124, писал «Коммерсант». По данным источника издания, в начале 2024-го фигурантом дела стала секретарь учреждения.

«Маме одного из воспитанников секретарь писала сообщения в мессенджер с просьбой о передаче вещей для ее ребенка, но вещи эти ребенок не получал. Впоследствии она начала отрицать факт того, что просила вещи, и удалила все сообщения», — заявлял собеседник газеты.

По его словам, вещи нашли на складе спецшколы. Заявления о кражах в полицию написали двое родителей. Официальные органы эту информацию не комментировали.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В конце мая 2024 года издание 66.ru сообщало, что СК завел уголовное дело «по факту причинения тяжкого вреда здоровью». По данным портала, в декабре 2023 года один из сотрудников спецшколы ударил воспитанника, причинив ему тяжелую травму позвоночника. Этому, как отмечается в публикации, предшествовали «многочисленные заявления матери пострадавшего подростка в правоохранительные органы», в том числе к главе СК Александру Бастрыкину.

Почему школа была устроена как тюрьма

Спецшкола № 124 в Екатеринбурге — это закрытое учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с общественно опасным поведением. Туда направляют несовершеннолетних 11–18 лет только по решению судов.

В спецшколы, как правило, попадают подростки, которые не достигли возраста уголовной ответственности к моменту совершения того или иного противоправного поступка либо имеют особенности в развитии. Суд может направить в такое учреждение детей за различные преступления вместо лишения свободы.

Сотрудница учреждения рассказывала журналистам, что у нее, как и у других учителей, «не было доступа к 70% помещений спецшколы»: «Мы проходили узким коридором и заходили в саму школу. Что происходило в других помещениях, мне неизвестно. Я приходила в класс, проводила уроки и уходила домой».

Она вспоминала, что «были моменты, когда звенел звонок, но никто не приходил». На вопрос о том, где дети, руководитель спецшколы, по словам женщины, говорила: «Вам какое дело? Звенит звонок, вы сидите в классе, и неважно, есть дети или их нет. Ваша задача — вести урок, а не задавать лишние вопросы».

Когда учительница после этого спрашивала у учеников, где они были, дети «всегда молчали». По ее предположению, воспитанники «территорию убирали или еще что-то». Также она отмечала, что «дети были уставшие, с потом на лице».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Также педагог рассказала, как сотрудница режимной части спецшколы наказала ученика за плохое поведение с применением физического насилия: «Как-то к нам пришел новый мальчик. Он вел себя неправильно. Нарушал дисциплину. Мне еще до начала работы дали инструкцию, что в таком случае надо звать „режим“. До этого случая я не знала, как они решают проблемы. Тогда я пригласила сотрудника в класс. Это была женщина. Она при мне отхлестала мальчика. Не знаю чем. Что-то у нее было в руках».

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