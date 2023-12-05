Эффект «Слова пацана»: какой еще популярный сериал хотят запретить в России Депутат Останина призвала проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

Фото: Wink

Кадр из сериала «Слова пацана»

В Госдуме просят компетентные органы проверить сериал «Слово пацана» и еще один популярный проект. О какой ленте идет речь и какую опасность в сериалах увидели в парламенте?

Какой еще сериал могут запретить в России

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок».

В документе на имя главы РКН Андрея Липова Останина обосновывает свою позицию тем, что 2024 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, а вышеперечисленные проекты могут пропагандировать опасный для подростков образ жизни.

«В преддверии объявленного президентом Российской Федерации Годом семьи 2024 года данный факт вызывает возмущение, в связи с чем прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов — „Слово пацана“ и „Пищеблок“ — на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», — отмечается в обращении.

Почему просят проверить сериал «Пищеблок»

По мнению Останиной, сериал «Пищеблок» очерняет «советский период и пионерию».

«Сериал „Пищеблок“, вышедший и транслируемый с 2021 года, несмотря на возрастной ценз (18+), пропагандирует антисоветский настрой среди общества, направлен на очернение советского периода, а также таких профессий, как вожатые в пионерском лагере, самих пионеров и т. п.», — считает глава комитета ГД по защите семьи.

О чем сериал «Пищеблок»

Лента в жанре мистической фантастики, снятая по одноименному роману Алексея Иванова, вышла на экраны 19 мая 2021 года. Картина включает в себя два сезона по 8 эпизодов.

Фото: Продюсерская компания «Среда» Кадр из сериала «Пищеблок»

Действие первого сезона происходит летом 1980 года в советском пионерском лагере «Буревестник» на Волге в преддверии Олимпиады. Увлеченные друг другом вожатые не замечают, как в их отрядах оживают страшные пионерские легенды, а руководство лагеря и вовсе делает вид, что все в порядке. Двое главных героев — вожатый Игорь Корзухин и пионер Валера Лагунов — выясняют, что среди воспитанников лагеря есть вампиры. Теперь им предстоит разобраться в тайнах «Буревестника» и понять, остался ли в лагере хоть кто-то, кому можно доверять.

События второго сезона разворачиваются спустя три года после смены в лагере «Буревестник» осенью 1983 года. Красное знамя на линейке 1 сентября несет Валера Лагунов — отличник, староста 9-го «А» и стратилат. Он ведет внешне нормальную жизнь, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из «Буревестника»: старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Однако в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит героя. А когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валеры, но и его жизнь.

Почему Останина просит проверить «Слово пацана»

В своем обращении депутат указывает на инцидент, произошедший в Иркутске 2 декабря. На остановке «Лисиха» толпа подростков напала на 15-летнего школьника и нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии, после чего мальчик скончался. Ряд СМИ связывали преступление с сериалом «Слово пацана».

«Убийство, предположительно, связывают с сериалом „Слово пацана“, который был пересмотрен не один раз преступниками — подростками, жестоко убившими ребенка. Сцены сериала „Слово пацана“ внушают ужас. Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которая унесла жизнь мальчика», — подчеркивает Останина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Нина Останина

В запросе на имя главы СКР Александра Бастрыкина она просит разобраться в убийстве школьника и выяснить, могло ли преступление быть связано с подражанием сериалу, в котором содержится подобная сцена.

«В случае если просмотр сериала имел воздействие на преступников и привел к убийству ребенка, прошу дать оценку действиям режиссера сериала Жоры Крыжовникова, лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории, включая должностных лиц Минкультуры России, которыми было дано разрешение на выход в прокат данного фильма», — говорится в документе.

Связано ли убийство подростка в Иркутске со «Словом пацана»

В Следственном комитете отвергли связь между преступлением и сериалом.

«По результатам проведенных следственных действий <...> связь популярного сериала с совершенным преступлением не подтверждается», — заявили в ведомстве.

Подозреваемый в убийстве 15-летний подросток на допросе указал, что не смотрел сериал «Слово пацана».

«Оперативники Межмуниципального управления МВД России „Иркутское“ в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом, информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области в Telegram-канале.

Иркутский детский омбудсмен Татьяна Афанасьева также заявила, что трагедия не связана с сериалом.

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD Кадры задержания участников конфликта в Иркутской области

О чем сериал «Слово пацана»

Криминальная драма режиссера Жоры Крыжовникова охватывает конец 1980-х годов, когда СССР готовился к перестройке. Действия сериала происходят в Казани.

Лента снята на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». В сериале рассказывается о так называемом казанском феномене — под этим понятием подразумеваются существовавшие в Казани и других городах в конце 80-х годов банды советских подростков, которые объединялись по принципу проживания в том или ином районе или дворе и устраивали массовые драки за территории.

Кто еще требует запретить сериал «Слово пацана»

Глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить показ сериала. По мнению руководителя региона, «Слово пацана» романтизирует период отечественной истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок.

В Роскомнадзор с требованием запретить показ сериала обращалась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Читайте также:

Убийство подростка связали со «Словом пацана»: что произошло на самом деле

Сценарист «Слова пацана» отреагировал на призывы запретить сериал

Составлен список сериалов, на которые похож «Слово пацана»