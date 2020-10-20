Нарышкин: Вашингтон готовит «цветную» революцию после выборов в Молдавии

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Соединённые Штаты Америки готовят в Молдавии «цветную» революцию после выборов главы республики, если свой пост сохранит действующий лидер государства Игорь Додон, заявил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сейчас мы отчётливо видим, что «революционный» сценарий американцы готовят (после событий в Белоруссии и Киргизии) и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией, — цитирует Нарышкина ТАСС.

Соединённые Штаты Америки ведут себя «грубо и беспардонно» в Молдавии и республиках Закавказья, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Россия такими методами действовать не будет.

Накануне посольство РФ в США обратилось к Госдепу с призывом раскрыть данные о том, какие организации получают американское финансирование, добавив, что такое поведение было бы по-настоящему прозрачным. Обращение российских дипломатов к Госдепу стало своего рода ответом на более раннее требование со стороны внешнеполитического ведомства США раскрывать данные о финансировании из-за рубежа, когда таковое имеет место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдепартамент Соединённых Штатов Америки анонсировал решение расширить в ближайшем будущем санкции против газопровода «Северный поток — 2». Ведомство призвало Россию отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие государства.

Если пакет документов утвердят, то под новые ограничения могут попасть компании, помогающие модернизировать или устанавливать оборудование на суда, используемые для укладки труб.