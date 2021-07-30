Нарышкин назвал предателями россиян, выступающих за санкции против родины

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, кого он считает предателями. Ими в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» он назвал оппозиционеров, приезжающих в США и предлагающих Белому дому ввести санкции против России и её народа.

Нарышкин отметил , что СВР следит за деятельностью таких людей на американской земле.

В семье не без урода, — отметил глава СВР.

Он добавил, что таких людей подавляющее меньшинство, однако СВР в США «их видит».

Что-то, наверное, [от СВР] ускользает, но далеко не всё, — пояснил Нарышкин.

Ранее стало известно, что спецслужбы России и США продолжают обмениваться данными по борьбе с терроризмом, но контакты двух стран по этому вопросу не такие активные, как раньше. Об этом заявил Сергей Нарышкин. По его словам, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) является для России «партнёрской службой».