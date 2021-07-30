16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Нарышкин назвал предателями россиян, выступающих за санкции против родины

22:46, 31 июля 2021
Нарышкин назвал предателями россиян, выступающих за санкции против родины Сергей Нарышкин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, кого он считает предателями. Ими в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» он назвал оппозиционеров, приезжающих в США и предлагающих Белому дому ввести санкции против России и её народа.

Нарышкин отметил, что СВР следит за деятельностью таких людей на американской земле.

В семье не без урода, — отметил глава СВР.

Он добавил, что таких людей подавляющее меньшинство, однако СВР в США «их видит».

Что-то, наверное, [от СВР] ускользает, но далеко не всё, — пояснил Нарышкин.

Ранее стало известно, что спецслужбы России и США продолжают обмениваться данными по борьбе с терроризмом, но контакты двух стран по этому вопросу не такие активные, как раньше. Об этом заявил Сергей Нарышкин. По его словам, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) является для России «партнёрской службой».

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео