Народная артистка СССР Вера Васильева привилась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Актриса театра и кино Вера Васильева сделала прививку от коронавируса «Спутником V». По словам 95-летней народной артистки СССР, чувствует она себя хорошо, температуры у неё не было.

Я сделала прививку «Спутник V», и прошло всё благополучно, ничего не болело и температуры не было. Я чувствую себя хорошо. Советовать, конечно, я не могу — каждый принимает решение самостоятельно... Главное, чтобы мы, наконец, освободились от этого вируса, — цитирует РИА Новости звезду Московского театра сатиры.

Вера Васильева родилась в 1925 году. С момента окончания театрального училища в 1948 году она работает в Московском академическом театре сатиры. Васильева за долгие годы карьеры сотрудничала с такими театральными режиссёрами, как Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Валентин Плучек и многими другими. Актриса снялась в нескольких десятках фильмов, из которых самые известные — «Чук и Гек» (1953 год), «Легенда о Тиле» (1976), «Карнавал» (1981). В 1986 году Васильеву наградили званием «Народный артист СССР».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 марта президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства чувствует себя хорошо и 24 марта у Путина будет полноценный рабочий день. По его словам, Путин не стал вакцинироваться от коронавируса публично, поскольку не считает это целесообразным. При этом он не стал говорить, какую вакцину поставил глава государства. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, где разработали вакцину «Спутник V», считает, что президент привился именно этим препаратом.