Нарколог предупредила об опасности распространенной традиции на выпускном Нарколог Клименко: алкоголь в любых количествах вреден для организма выпускников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпускникам на школьном балу стоит отказаться от употребления даже небольших доз алкоголя, рассказала aif.ru директор Национального научного центра наркологии Минздрава России Татьяна Клименко. По ее словам, спиртное может спровоцировать развитие юношеского алкоголизма, да и просто испортить праздник.

В возрасте 16-18 лет организм все еще развивается: окончательно формируются внутренние органы, продолжается становление психики, сохраняется повышенная реактивность на внешние воздействия. Именно поэтому алкоголь даже в небольших дозах может привести к тяжелым соматическим, интеллектуальным и психическим расстройствам, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что юношеский алкоголизм является одной из наиболее трудных для лечения форм этой болезни, его медицинские и социальные последствия отличаются большой тяжестью.

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Касаясь традиции «бокала шампанского» на выпускном, эксперт напомнила, что в состоянии алкогольного опьянения могут актуализироваться прошлые обиды, произойти рост раздражительности, нетерпимости к чужому мнению, что увеличивает вероятность конфликтов.

Никогда появление пьяных в большой компании не увеличивало градус общего веселья, а всегда наоборот — провоцировало конфликтные ситуации, — рассказала врач.

По словам Клименко, выпускной должен стать днем осознания наступающей взрослой и ответственной жизни, и омрачать его алкоголем не следует.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость костюма и аксессуаров на выпускной вечер для юношей в России в 2023 году достигла 10 200 рублей, для девушек — 8550 рублей