Нарколог рассказал об особенностях женского алкоголизма

https://static.news.ru/photo/34aa7484-3204-11eb-98b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Мужчины и женщины примерно одинаково подвержены пагубному пристрастию к спиртному, но женщины чаще скрывают свои вредные привычки от окружающих, рассказал психотерапевт, доказательный нарколог Илья Кислер.

Специалист отметил, что несмотря на то что женщины, как правило, стремятся не выставлять напоказ своё пьянство, они чаще готовы признать существование проблемы, то есть легче преодолевают анозогнозию — отрицание собственной болезни — и сотрудничают с врачом, передаёт KP.RU.

Просто женщины более стыдливы в этом вопросе и часто очень тщательно и умело скрывают свою зависимость, — отметил Кислер.

Вместе с тем он добавил, что стыдливость является причиной того, что страдающие алкоголизмом женщины могут очень долго не попадать в поле зрения наркологов.

Как писал NEWS.ru, винный эксперт Влада Губернская рассказала, какое количество вина могут себе позволить выпить в день мужчины и женщины. По её словам, лучше выпивать каждый день по бокалу, чем говорить «я не пью — не пью», а потом употреблять «до отказа».