Нарколог поставил предварительный диагноз Билану

У певца Димы Билана возможен алкоголизм на первой стадии, поскольку у него сформировалась психическая зависимость. Об этом заявил NEWS.ru психиатр, нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин, комментируя поведение артиста в последние время.

Я не думаю, что у замечательного Димы Билана третья стадия алкоголизма, их, кстати, всего три. Первая стадия — это формирование психической зависимости, это очень частая, распространённая проблема, синдром зависимости. Он сам об этом говорит, что пьёт и теряет контроль, что остановиться он не может. Поэтому первая — да, третья — нет, но это всё очень приблизительно, — заявил Каторгин.

Он оговорился, что это только его мнение и ставить диагноз по фотографии и по телевизору врачу «не совсем комильфо».

Он также посоветовал обратиться Билану к специалисту. Они проведут исследования и решат, нуждается он в какой-либо противотревожной или антидепрессивной терапии. По словам нарколога, Билан нуждается в помощи психотерапевта. Потому что он сам заявляет о проблемах, а раз так — то ему надо на консультацию, пока это всё не переросло в физическую зависимость.

Между первой и второй перерывчик может быть годами, а вот между третьей и второй [стадией] — перерывчик совсем небольшой, — резюмировал Каторгин.

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