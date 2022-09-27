«Напряженно»: ВЦИОМ об отношении россиян к частичной мобилизации «Известия»: ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к частичной мобилизации

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что россияне восприняли новость о частичной мобилизации напряженно и настороженно. Он при этом добавил, что большинство из них отнеслись к такому решению президента с пониманием. Он отметил, что россияне еще не полностью сформировали свое мнение по этому вопросу, пишут «Известия».

Напряженно отнеслись, настороженно. Если мы знаем, что большинство россиян поддерживают специальную военную операцию и уже имеют сформированное мнение, то вопрос мобилизации — новый и не очень понятный, — рассказал Федоров.

По его словам, граждане России осознают, что решение президента тяжелое, но необходимое. Федоров напомнил, что последняя мобилизация была во время Второй мировой войны.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы РФ россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По словам политика, покидать пределы страны следует разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы. В ответ на это сенатор Андрей Клишас предложил вместо нагнетания ситуации уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации.