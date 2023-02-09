Найден самый дорогой беляш в Москве

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Ресторанный критик Михаил Костин рассказал в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена), что самый дорогой беляш в Москве стоит 830 рублей. По его словам, по вкусу он не отличается от пирожка на вокзале.

На фотографии «Беляш на сковороде с мятым картофелем и трюфелем». Трюфель, конечно же, представлен маслом, которым спрыснули обычные шампиньоны. Зато цена красивая — 830 рублей за один диск, — написал Костин.

Он уточнил, что этот беляш является самым дорогим в Москве, однако по вкусу не уступает хорошему вокзальному жареному пирожку.

Ранее стало известно, что зарубежные алкогольные напитки в заведениях подорожали за год на 40–80%. Среди причин — инфляция и усложнение логистики. Кроме того, поставщики импортного алкоголя больше не вкладываются в маркетинг, как раньше, и предлагают заведениям меньше скидок и акций.

Подробнее о том, как россияне начали экономить на алкоголе в заведениях и что происходит с импортозамещением западных напитков, — в эксклюзивном материале NEWS.ru.