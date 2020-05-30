Наибольшее в Подмосковье число случаев коронавируса выявлено в Подольске

https://static.news.ru/photo/90a0faa4-a269-11ea-8fa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области наибольшее количество пациентов с COVID-19 зафиксировано в Подольске, Красногорске и Королёве.

Об этом в своём Telegram-канале сообщает региональный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По его данным, с начала пандемии в Подмосковье было выявлено 38 238 случаев заражения, выздоровели 7720 человек, скончались 424 пациента.

Выявленные случаи заболевания по городским округам: Балашиха 1265 (+16), Мытищи 1306 (+16), Люберцы 1474 (+19), Одинцово 1613 (+20), Красногорск 1946 (+18), Королёв 1855 (+36), Подольск 2235 (+103), — гласит сообщение.

Наименьшее число инфицированных зафиксировано в Пущино (21), Бронницах (41) и Власихе (53). В региональных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других российских регионов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что смертность от коронавирусной инфекции в регионе ожидается в мае выше показателей апреля текущего года.