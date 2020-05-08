Над Москвой прошёл авиапарад в честь 75-летия Победы

https://static.news.ru/photo/07d1ad14-91ce-11ea-9bcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В небе над Красной площадью в Москве провели воздушный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В авиапараде в столице приняли участие в общей сложности 75 летательных аппаратов, а всего над городами России — 597 летательных аппаратов, пишет РИА Новости.

По данным Минобороны, первой пролёт над небом столицы совершила группа вертолётов, в состав которой вошли один Ми-26 и четыре Ми-8, а также группы по пять Ми-35, Ка-52, Ми-28Н.

За ними последовали ракетоносец Ту-160 вместе с четырьмя дальними бомбардировщиками Ту-22М3, далее стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Также в честь Дня Победы президент Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве. Таким образом он почтил память погибших в Великой Отечественной войне.