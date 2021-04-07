Начались исследования на животных вакцины от коронавируса и от гриппа

https://static.news.ru/photo/501649b8-983f-11eb-82b7-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Storz/imagebroker.com/Global look Press

Комбинированную вакцину, которая защищает и от коронавирусной инфекции, и от гриппа, начали исследовать на животных. Об этом рассказал глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Такие работы нами ведутся... В настоящее время исследования продолжаются на животных, — приводит слова Максютова РИА Новости.

Гендиректор «Вектора» подчеркнул, что новая вакцина может иметь важнейшее эпидемиологическое значение. В случае успешной реализации этого препарата граждане смогут ежегодно делать прививки сразу от двух тяжёлых вирусов — от гриппа и от COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, Ринат Максютов рассказал о ходе испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» против коронавирусной инфекции. По его словам, во время испытаний часть добровольцев заразилась коронавирусом. Это были 20 человек из 150 старше 60 лет. Он назвал это нормальной особенностью всех вакцин, так как у большинства людей не успевает выработаться полноценный иммунитет.