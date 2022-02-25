На востоке Москвы произошёл взрыв

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В столичном районе Богородское на третьем этаже пятиэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавший, пожара удалось избежать. Прeдварительно, причиной инцидента стал бытовой газ, экстренные службы занимаются установлением причин инцидента, cообщает Telegram-канал Mash.

Дыма и пламени нет, был слышен крик внутри здания. Пострадал один человек, — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрыв произошёл в доме, находящемся в 5-м проезде Подбeльского. По данным издания, в результате проиcшествия окна выбило вместе с рaмами.

Пострадавшего с многочисленными ожогами доставили в больницу. Официальная причина взрыва в доме на воcтоке Москвы пока не установлена, ведётся проверка.

Взрыв газа произошёл в квартире пятиэтажки в Люберцах в Московской области 14 февраля. Пострадал один человек. Предварительная версия причины инцидента — неисправность газового оборудования. Прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газового баллона в частном доме в Тульской области пострадали четыре человека, в том числе двое детей.